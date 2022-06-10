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KPSS 2022/9 tercih nasıl yapılır? 2022 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temizlik görevlisi şartları neler?
KPSS 2022/9 tercih nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için KPSS 2022/9 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek tercihlerin ardından Bakanlık bünyesine temizlik görevlisi alınacak. Söz konusu alımlar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS 2022/9 tercih nasıl yapılır? 2022 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temizlik görevlisi şartları neler? İşte cevaplar...