5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...

Kuraklığın yerüstü sularında olduğu gibi, yeraltı sularında da ciddi azalmalara yol açtığını kaydeden Oktay, Konya başta olmak üzere bazı şehirlerde sayıları giderek artan devasa obrukların yeraltı sularındaki çekilmenin somut işaretleri olduğunu belirtti.

Bu yıl kar yağışının bol olmasının olumlu bir katkısı olacağını ifade eden Oktay," Belki bir parça rahat nefes alacağız; ama Kuraklık tehdidinin genel olarak hala en önemli sorunlarımız arasında yer almayı sürdürdüğünü unutmamalıyız. Ülkemizin kuraklık dönemini, tarımsal sulamada ve içme suyunda çok büyük krizlerle karşılaşmadan geçirebilmesinin gerisinde, son 19-20 yılda yaptığımız yatırımlar vardır" diye konuştu.