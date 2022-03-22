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Haberler Galeri 5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...

5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kapsamında merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından bakanlık bünyesine personel alımı yapılacağı açıklandı. Açıklama sonrasında başvuru yapacak adaylar, "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılaca" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022 18:07 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 18:07
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5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...

5.064 personel alımı yapılacak. OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için detaylar merak ediliyor. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru ve biyolog olmak üzere birçok kadroda istihdam sağlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri DSİ çalışma alanlarında 5 bin 64 personelin istihdam edileceğini açıkladı. Açıklama sonrasında adaylar "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman" sorusuna yanıt aramaya başladı.

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5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 Personel alımı yapılacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünya Su Günü" münasebetiyle düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

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5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...

Yatırım bedeli 4 milyar 618 milyon lira olan 325 eserin hayırlı olmasını dileyen Oktay, bu yıl ki Dünya Su Günü programlarının "yeraltı suyunu görünür kılmak" temasıyla yapılmasını önemli bulduğunu belirterek, yeraltı sularının sınırsız bir kaynak gibi kabul edildiğini söyledi. Oktay, yeraltı sularının tabii dengesinin de, tıpkı yerüstü suları gibi, bilinçsiz kullanım sebebiyle hızla bozulmakta olduğuna dikkat çekti.

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5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...

Kuraklığın yerüstü sularında olduğu gibi, yeraltı sularında da ciddi azalmalara yol açtığını kaydeden Oktay, Konya başta olmak üzere bazı şehirlerde sayıları giderek artan devasa obrukların yeraltı sularındaki çekilmenin somut işaretleri olduğunu belirtti.

Bu yıl kar yağışının bol olmasının olumlu bir katkısı olacağını ifade eden Oktay," Belki bir parça rahat nefes alacağız; ama Kuraklık tehdidinin genel olarak hala en önemli sorunlarımız arasında yer almayı sürdürdüğünü unutmamalıyız. Ülkemizin kuraklık dönemini, tarımsal sulamada ve içme suyunda çok büyük krizlerle karşılaşmadan geçirebilmesinin gerisinde, son 19-20 yılda yaptığımız yatırımlar vardır" diye konuştu.

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5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...

Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacağının müjdesini paylaşan Oktay, Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.