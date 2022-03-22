HaberlerGaleri5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...
5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kapsamında merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından bakanlık bünyesine personel alımı yapılacağı açıklandı. Açıklama sonrasında başvuru yapacak adaylar, "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılaca" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?