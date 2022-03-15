2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR ilanları, iş arayanların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından güncel ilanlar peş peşe yayımlanmaya devam ediyor. 15 Mart tarihli güncel ilanlara göre 30 binin üzerinde kayıt bulunuyor. Birçok kadroya yapılacak personel alımları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? İşte 2022 Mart İŞKUR güncel iş ilanları...