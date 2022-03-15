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Haberler Galeri 2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR ilanları, iş arayanların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından güncel ilanlar peş peşe yayımlanmaya devam ediyor. 15 Mart tarihli güncel ilanlara göre 30 binin üzerinde kayıt bulunuyor. Birçok kadroya yapılacak personel alımları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? İşte 2022 Mart İŞKUR güncel iş ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 10:25
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2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR iş ilanları peş peşe yayımlandı. 2022 Mart ayı güncel iş ilanlarını merak edenler için son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Şoför, elektrikçi, temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı gibi birçok kadroya yapılan işçi alımlarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirisiniz. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? İşte 2022 Mart İŞKUR güncel iş ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

2022 MART AYI İŞKUR İŞ İLANLARI

İŞKUR tarafından birçok branşta yapılacak işçi alımları için ilanlar peş peşe yayımlandı. Söz konusu ilanlara başvuru yapmak istenlerin, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden "Meslek" alanına başvuru yapılmak isteyen meslek grubunu yazması gerekiyor. İlan araması yapıldıktan sonra güncel ilanlar karşınıza çıkacak. İŞKUR üye girişi yaparak buradan güncel ilanları görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

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2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR SEKRETER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR KASİYER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

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2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

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2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.

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