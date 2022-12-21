İBB burs sonuçları az önce duyuruldu! T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022-2023 eğitim yılında geçerli olacak İBB bursu için başvuru yapan öğrenciler, şimdi de sonuçlarını merak ediyor. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı adı altında verilen bursun detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2022-2023 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı...