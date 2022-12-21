21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İBB burs sonuçları az önce duyuruldu! T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

İBB burs sonuçları az önce duyuruldu! T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022-2023 eğitim yılında geçerli olacak İBB bursu için başvuru yapan öğrenciler, şimdi de sonuçlarını merak ediyor. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı adı altında verilen bursun detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2022-2023 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:11
  • 1
  • 10
İBB burs sonuçları az önce duyuruldu! T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022-2023 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı hakkında detaylar belli oldu. İki ay önce gerçekleştirilen başvuruların ardından öğrenciler heyecanla sonuçları bekliyordu. Yeni eğitim öğretim yılında geçerli olacak İBB bursunun sonuçları erişime açıldı. Peki, İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
İBB burs sonuçları az önce duyuruldu! T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2022-2023 İBB burs sonuçları, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet adresinden erişime açıldı. Öğrenciler, "Sonuç" ekranı üzerinden T.C. Kimlik No ile doğum tarihlerini girerek sonuçlarını öğrenebilecek.

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

  • 3
  • 10
İBB burs sonuçları az önce duyuruldu! T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

İBB BURSU NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

  • 4
  • 10
İBB burs sonuçları az önce duyuruldu! T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

  • 5
  • 10
İBB burs sonuçları az önce duyuruldu! T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak