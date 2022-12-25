AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI mı? MEB Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün belli olacak? AÖL Mezun olma şartları neler?
AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Açık Lise 1. dönem sınavlarına giren binlerce öğrenci sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen açık lise sınavları ile ilgili detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.12.2022
13:59
AÖL sınav sonuçları binlerce öğrenci tarafından her gün araştırılıyor. 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu mu? MEB Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün belli olacak? AÖL mezun olma şartları neler?
GALERİ DEVAM EDİYOR
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, sonuçlar henüz açıklanmadı. AÖL sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Online gerçekleştirilen sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından genellikle 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor.
İPTAL OLAN SINAVLAR YENİDEN YAPILACAK MI?
Açıköğretim Lisesi sınavlarında, kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Bu kişilere 2 yıl boyunca men cezası verilirken sınava katılım sağlayan diğer kişilerin sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmayacak ve sınavları iptal edilmeyecek. Yani AÖL'ün 1. Dönem sınavları yeniden yapılmayacak.
AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ
1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
.
2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.