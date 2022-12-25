AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI mı? MEB Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün belli olacak? AÖL Mezun olma şartları neler?

AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ

1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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