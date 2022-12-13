GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 yılı kredi ve burs miktarlarında yapılan artış sonrası gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. KYK burs ve kredi için başvuruda bulunan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Yeni eğitim döneminde burs ya da kredi almak için bekleyişte olan öğrenciler, GSB son duyurular sayfasına yakından takip ediyor. Peki, KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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