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Haberler Galeri GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 yılı kredi ve burs miktarlarında yapılan artış sonrası gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. KYK burs ve kredi için başvuruda bulunan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Yeni eğitim döneminde burs ya da kredi almak için bekleyişte olan öğrenciler, GSB son duyurular sayfasına yakından takip ediyor. Peki, KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 10:41
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GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs ve kredi için başvuru yapan öğrenciler, GSB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan'ın yeni burs ve kredi miktarlarını açıklamasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR OLDU?

2022-2023 yılı burs ve kredi miktarları şu şekilde:

Lisans: 1.250 TL

Yüksek lisans: 2.500 TL

Doktora: 3.750 TL

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GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. GSB tarafından sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak. Sonuçlar, GSB'nin kygm.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

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GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.