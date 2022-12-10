10 Aralık 2022, Cumartesi
1915 Çanakkale Köprüsü 'Dünyanın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü' oldu
Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulelerinin üzerine Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürleri yerleştirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü 334 metre kule yüksekliğine ulaştı. 1915 Çanakkale Köprüsü 334 metre kule yüksekliğiyle, 'Dünya'nın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü' unvanına sahip oldu.
Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:51
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