1915 Çanakkale Köprüsü ’Dünyanın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü’ oldu

Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden 4 yapının her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde. 1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kule yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmını Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü 4 top mermisinin yerleştirilmesiyle 334 metreye ulaştı. Köprü, 334 metre kule yüksekliğiyle 'Dünya'nın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü' unvanına sahip oldu.

