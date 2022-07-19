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20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?
Adli tatil ne zaman başlıyor? 2022 yılı adli tatil takvimi merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında 20 Temmuz'un adli tatile dahil olup olmadığı yer aldı. Yargıda toplu izin olarak bilinen adli tatil hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır? İşte cevaplar...