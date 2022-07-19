20 Temmuz adli tatile dahil mi? Adliyelerde işleri olan vatandaşlar ile adliye çalışanları tarafından 2022 yılı adli tatilin hangi tarihte olacağı merak ediliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle adli tatil takvimi belirlendi. Bu gelişmelerin ardından adli tatil başlangıç ve bitiş saati ile adli tatil sürecinde hangi davalara bakıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır? Ayrıntılar haberimizde...