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Haberler Galeri 20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

Adli tatil ne zaman başlıyor? 2022 yılı adli tatil takvimi merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında 20 Temmuz'un adli tatile dahil olup olmadığı yer aldı. Yargıda toplu izin olarak bilinen adli tatil hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 14:08
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20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

20 Temmuz adli tatile dahil mi? Adliyelerde işleri olan vatandaşlar ile adliye çalışanları tarafından 2022 yılı adli tatilin hangi tarihte olacağı merak ediliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle adli tatil takvimi belirlendi. Bu gelişmelerin ardından adli tatil başlangıç ve bitiş saati ile adli tatil sürecinde hangi davalara bakıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

20 TEMMUZ ADLİ TATİLE DAHİL Mİ, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında uygulanıyor. 20 Temmuz'da adli tatile dahildir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 01 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

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20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Adli tatilde, aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

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20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

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20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.