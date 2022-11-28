KPSS 2022 Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamalar Listesi: Lise KPSS branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?
KPSS Ortaöğretim branş sıralaması için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavını sonuçları 24 Kasım'da açıklanmıştı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, merakla branş bazında sıralamalar listesini bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile branş sıralamasının yayımlandığı bildirildi. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamalar listesi nereden görüntülenir? Lise KPSS branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:57