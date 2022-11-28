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KPSS 2022 Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamalar Listesi: Lise KPSS branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

KPSS Ortaöğretim branş sıralaması için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavını sonuçları 24 Kasım'da açıklanmıştı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, merakla branş bazında sıralamalar listesini bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile branş sıralamasının yayımlandığı bildirildi. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamalar listesi nereden görüntülenir? Lise KPSS branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:57
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KPSS 2022 Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamalar Listesi: Lise KPSS branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar listesi, ÖSYM tarafından gün içerisinde erişime açıldı. 2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adaylar, sınav sonuçlarını öğrendikten sonra branş sıralamasını merak ediyordu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamalar listesi nereden görüntülenir? Lise KPSS branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2022 Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamalar Listesi: Lise KPSS branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2022-KPSS Ortaöğretim katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden yayımlandı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

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KPSS 2022 Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamalar Listesi: Lise KPSS branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

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KPSS 2022 Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamalar Listesi: Lise KPSS branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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KPSS 2022 Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamalar Listesi: Lise KPSS branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."