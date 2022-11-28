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KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 2023 KYK burs ücreti ne kadar?
KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrencilere destek amacıyla verilen burs ve öğrenim kredisi ile ilgili son durum ne? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?