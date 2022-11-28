KYK burs/kredi başvuruları sonlanırken öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından almaya hak kazanan öğrencilere destek amacıyla burs ve öğrenim kredisi ödemeleri yapılıyor. Peki KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 2023 KYK burs ücreti ne kadar?