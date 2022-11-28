DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

ÖSYM tarafından, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı 27 Kasım'da gerçekleştirildi. 2022-KPSS DHBT sınavı 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 20 bin görevlinin yer aldığı sınavda, adaylara 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi verildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 10:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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