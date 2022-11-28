28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

ÖSYM tarafından, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı 27 Kasım'da gerçekleştirildi. 2022-KPSS DHBT sınavı 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 20 bin görevlinin yer aldığı sınavda, adaylara 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi verildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 10:45
  • 1
  • 13
DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

DHBT sonuçları, sınava katılan 150 bin aday tarafından heyecanla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak için KPSS DHBT'ye katılan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçları beklemeye başladı. Peki, DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katıldı.

  • 3
  • 13
DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS DHBT sınavının sonuçları, ÖSYM takvimine göre 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. ÖSYM tarafından daha önce bazı sınavların sonuçları erken açıklanmıştı. DHBT sonuçlarının da erken açıklanma ihtimali bulunurken, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • 4
  • 13
DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

DHBT SINAV KONULARI NASILDI?

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluştu ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olarak uygulandı.

  • 5
  • 13
DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Konular ise şöyleydi:

a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
ç) Siyer
d) İslam Ahlakı