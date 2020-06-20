Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'daki hastanelere yapılacak sağlık çalışanı alımı için tercih işlemleri 16 Haziran'da başladı. Yayımlanan takvime göre tercih işlemlerinde son viraja girildi. Henüz tercih yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman? İşte son gelişmeler...