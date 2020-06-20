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KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?
KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 3000 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS 2020/8 kapsamında gerçekleştirilen tercihlerin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.06.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 17:00
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