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Haberler Galeri KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?

KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?

KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 3000 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS 2020/8 kapsamında gerçekleştirilen tercihlerin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 17:00
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KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'daki hastanelere yapılacak sağlık çalışanı alımı için tercih işlemleri 16 Haziran'da başladı. Yayımlanan takvime göre tercih işlemlerinde son viraja girildi. Henüz tercih yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?

KPSS 2020/8 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar tercih işlemlerini, 16-22 Haziran tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

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KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?

Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000).

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KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.