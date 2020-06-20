Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS ERTELENECEK Mİ?

YKS için hazırlıklar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle YKS'nin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Erteleme olup olmayacağı konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.