ANA SAYFA
Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
Son dakika... YKS ertelendi mi? 2020 YKS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS'nin tarihi belli olduktan sonra adayları hazırlıklara başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YKS'nin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.06.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 16:42
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16