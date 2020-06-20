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Haberler Galeri Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika... YKS ertelendi mi? 2020 YKS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS'nin tarihi belli olduktan sonra adayları hazırlıklara başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YKS'nin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 16:42
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Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika... YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini öğrendikten sonra sınav gününün beklemeye başladılar. Son günlerde sınav tarihinde yeniden değişiklip olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS ERTELENECEK Mİ?

YKS için hazırlıklar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle YKS'nin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Erteleme olup olmayacağı konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

2020 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15
2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15
2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

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Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2020-YKS adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.