LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi! MEB LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! 2020 LGS ne zaman?

LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi yayımlandı. Her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı. LGS Nisan ayı 2. örnek sorular kitapçığı, sözelde Türkçe 10 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru, İngilizce 5 soru olmak üzere toplam 25 sorudan oluşuyor. Sayısal kitapçığı ise Matematik 10 soru ve Fen Bilimleri 10 soru olmak üzere 20 sorudan oluşuyor. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman? İşte 2020 LGS Nisan ayı 2. örnek sorular ve cevap anahtarı...