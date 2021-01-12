Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'tan sonra yeniden açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kafeler ve restoranlar için alınacak son dakika kararları yakından takip ediliyor.Kafeler, restoranlar ve lokantalar, koronavirüs salgını sürecinde gel al ve paket servisi hizmeti vermeye devam ediyor. Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu tarafından gelecek açıklamalar yakından geliyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'tan sonra yeniden açılıyor mu?