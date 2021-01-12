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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'tan sonra yeniden açılıyor mu? Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'tan sonra yeniden açılıyor mu?
Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar merak ediliyordu. Koronavirüs salgını sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanların paket servis dışında hizmet vermemesi süreci devam ediyor. Vatandaşlar kafeler, restoranlar, lokantalar ve kahvehanelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'tan sonra yeniden açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 12.01.2021 18:31 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 18:31
Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'tan sonra yeniden açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kafeler ve restoranlar için alınacak son dakika kararları yakından takip ediliyor.Kafeler, restoranlar ve lokantalar, koronavirüs salgını sürecinde gel al ve paket servisi hizmeti vermeye devam ediyor. Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu tarafından gelecek açıklamalar yakından geliyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'tan sonra yeniden açılıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER, KAHVEHANELER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafe, kahvehane, lokanta ve restoran gibi kısıtlamaya dahil olan işletmelerin hangi tarihte normale döneceği henüz bilinmiyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi yönünde detayların görüşülmesi bekleniyor. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili yeni gelişme oldukça ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
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RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR OCAK'TA AÇILIYOR MU?
Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil.
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;