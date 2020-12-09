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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2020-2021 geceler ne zaman kısalmaya başlayacak? Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2020-2021 geceler ne zaman kısalmaya başlayacak?
Günler ne zaman uzamaya başlıyor? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayını yaşadığımız dönemlerde geceler gündüzlerden daha uzun ve bu durumun ne zaman tam tersine döneceği merak ediliyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü gündüz ve gece sürelerini de belirliyor. İşte, Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2020-2021 geceler ne zaman kısalmaya başlayacak?
Giriş Tarihi: 09.12.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 16:23
Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2020-2021 geceler ne zaman kısalmaya başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllara göre sabah erken saatlerde evden çıkan ve eve gidecek olan vatandaşlar aydınlanmamış hava ile karşılaşınca bu sorunun yanıtını merak ediyor. Kış aylarında gündüzler kısalırken gecelerin uzaması başlıyor. İşte, günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2020-2021 geceler ne zaman kısalmaya başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE NEDİR?
Yaz gündönümü veya yaz gün dönümü güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği andır. Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılıyor. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul ediliyor.
Yılın en uzun gün ve gecesi olan 21 Haziran'da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü),Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.
Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.
Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.
Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.
KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NE NEDİR?
Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.