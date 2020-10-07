KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS 2020/13 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Birçok kadroya yapılacak personel alımının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, KPSS 2020/13 tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2020/13 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hangi kadrolarına personel alınacak? İşte cevaplar...