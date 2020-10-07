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Haberler Galeri KPSS 2020/13 tercih kılavuzu: Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı! Şartlar ve kontenjanlar...

KPSS 2020/13 tercih kılavuzu: Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı! Şartlar ve kontenjanlar...

KPSS 2020/13 tercih kılavuzu için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS 2020/13 aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alımı yapılacak. Yayımlanan kılavuz ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı kontenjan bilgileri ve şartlar duyuruldu. Peki, KPSS 2020/13 tercihleri nasıl yapılır? Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 12:53
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KPSS 2020/13 tercih kılavuzu: Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı! Şartlar ve kontenjanlar...

KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS 2020/13 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Birçok kadroya yapılacak personel alımının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, KPSS 2020/13 tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2020/13 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hangi kadrolarına personel alınacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2020/13 tercih kılavuzu: Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı! Şartlar ve kontenjanlar...

KPSS 2020/13 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 07-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS 2020/13 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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KPSS 2020/13 tercih kılavuzu: Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı! Şartlar ve kontenjanlar...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği sözleşmeli pozisyonlar şu şekilde:

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KPSS 2020/13 tercih kılavuzu: Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı! Şartlar ve kontenjanlar...

TABLO-1. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

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KPSS 2020/13 tercih kılavuzu: Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı! Şartlar ve kontenjanlar...

TABLO-2. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar