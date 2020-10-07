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KPSS 2020/13 tercih kılavuzu: Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı! Şartlar ve kontenjanlar...
KPSS 2020/13 tercih kılavuzu için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS 2020/13 aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alımı yapılacak. Yayımlanan kılavuz ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı kontenjan bilgileri ve şartlar duyuruldu. Peki, KPSS 2020/13 tercihleri nasıl yapılır? Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 12:53
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