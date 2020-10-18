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Tatar destekçileri sokaklara akın ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuçlara göre Ersin Tatar, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Tatar'ın destekçileri, sokaklara akın ederek sevinç gösterisi düzenledi.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 20:58
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Tatar destekçileri sokaklara akın ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuçlara göre Ersin Tatar, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oldu.

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Tatar destekçileri sokaklara akın ediyor

Tatar'ın destekçileri, sokaklara akın ederek sevinç gösterisi düzenliyor.

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Tatar destekçileri sokaklara akın ediyor

KKTC'de tarihi seçim sona erdi.

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Tatar destekçileri sokaklara akın ediyor

Kıbrıs Türk halkı 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı'nı seçti. KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Tatar, sonuçlara göre oyların yüzde 51,74'ünü alarak Cumhurbaşkanı oldu.

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Tatar destekçileri sokaklara akın ediyor

Bağımsız Aday Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oy ile ikinci geldi.