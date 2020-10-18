Tatar destekçileri sokaklara akın ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuçlara göre Ersin Tatar, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Tatar'ın destekçileri, sokaklara akın ederek sevinç gösterisi düzenledi.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 20:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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