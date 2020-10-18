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18 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Tatar destekçileri sokaklara akın ediyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuçlara göre Ersin Tatar, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Tatar'ın destekçileri, sokaklara akın ederek sevinç gösterisi düzenledi. Giriş Tarihi: 18.10.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 20:58
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuçlara göre Ersin Tatar, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oldu.
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Tatar'ın destekçileri, sokaklara akın ederek sevinç gösterisi düzenliyor.
KKTC'de tarihi seçim sona erdi.
Kıbrıs Türk halkı 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı'nı seçti. KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Tatar, sonuçlara göre oyların yüzde 51,74'ünü alarak Cumhurbaşkanı oldu.
Bağımsız Aday Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oy ile ikinci geldi.