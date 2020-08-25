PMYO tercih başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban puanı kaç? Polislik başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

PMYO tercih başvuru tarihi açıklandı mı? Polis olma hayali kuranlar 2020 Polis Meslek Yüksek Okulu taban puanları merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT baraj puanı sorgulanmaya başladı. Bu sene puan 150 olarak belirlendi. Başvuruların ne zaman yapılacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki, PMYO tercih başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO TYT taban puanı kaç? Polislik başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...