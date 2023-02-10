10 Şubat 2023, Cuma
KORUYUCU AİLE nedir, nasıl olunur? Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır? E-DEVLET EVLAT EDİNME BAŞVURU EKRANI!
"Koruyucu aile nasıl olunur?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi, hepimizi derinden etkiledi. Can kaybı ve yaralının giderek arttığı deprem faciasında ailesini kaybeden çocuklar oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan, korunma ve bakım ihtiyacı belirlenen çocuklar için koruyucu aile olunabileceğini duyurdu. Depremzede çocuklar için koruyucu aile olmak isteyenler, başvruu hakkında detayları sorguluyor. İşte, e-Devlet evlat edinme başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 15:56
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