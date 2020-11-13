Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı! Aşı da sona gelindi...

Şayet Kovid-19 mutasyona uğramazsa bir kez aşı olanlar, ömür boyu virüsten korunmuş olacak. Şayet virüs influenza gibi her yıl farklılık gösterir yani mutasyona uğrarsa, yeni çalışma ve aşı takvimi gerekecektir" diye konuştu.