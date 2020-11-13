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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı! Aşı da sona gelindi... Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı! Aşı da sona gelindi... Son dakika haberine göre; Amerika, İngiltere, Rusya ve Çin aşılarının denek çalışmalarının yapıldığı İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki ilk sonuçların umut verici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tufan Tükek, "İlk sonuçlar açıklandığı üzere oldukça olumlu" dedi. Prof. Dr. Tükek, koronavirüs salgınının biteceği tarihi de açıkladı. Giriş Tarihi: 13.11.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 12:33
Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları devam ederken, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten umut veren açıklamalar geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR MUTASYON OLMAZSA Amerikan, Alman ve Çin aşılarının Ocak, Şubat döneminde Türkiye'ye de gelmiş olacağını dile getiren Prof.Dr.Tükek,
"Yüzde 90 etkinlikli bir aşı toplumsal bağışıklanma anlamına gelir. Buradaki en büyük risk faktörü virüsün mutasyona uğraması. Mutasyon en korktuğumuz olasılık.
Şayet Kovid-19 mutasyona uğramazsa bir kez aşı olanlar, ömür boyu virüsten korunmuş olacak. Şayet virüs influenza gibi her yıl farklılık gösterir yani mutasyona uğrarsa, yeni çalışma ve aşı takvimi gerekecektir" diye konuştu.
BAHAR AYLARINDA KORONA BİTECEK Milliyet'in haberine göre; Prof. Dr. Tükek, Alman firması Biontech ile Pfizer'ın ortak geliştirdiği "BNT162ö" adlı aşının yanı sıra, Amerika, İngiltere, Rusya ve Çin aşılarının denek çalışmalarının yapıldığı İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki ilk sonuçların umut verici olduğunu dile getirdi.