12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Diyanet: Banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? İşte Diyanet promosyon fetvası

Banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? Emeklilerin maaşlarını 3 yıl istediği bankadan alma taahhüdü vermesinin ardından promosyon ödemesi anlaştığı banka tarafından yapılıyor. Mart ayı itibarıyla promosyon ücretlerinin belirlenmesi ile birlikte milyonlarca emekli promosyon başvurularını yapmaya başladılar. Bu süreçte en çok merak edilen sorulardan biri de "promosyon haram mı" oldu. Diyanet tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki, banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? İşte Diyanet promosyon fetvası...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 11:20
  • 1
  • 14
Diyanet: Banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? İşte Diyanet promosyon fetvası

Emekli banka promosyonu haram mı? Milyonlarca emekli vatandaş promosyon ödemeleri için araştırmalarını sürdürüyor. 3 yıl istediği bankadan maaşını alma sözü veren emekliler, anlaştığı bankadan promosyon ödemesi alabiliyor. Bu süreçte 'promosyon almak haram mı' gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Diyanet tarafından açıklama yapıldı. Peki, banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? İşte Diyanet promosyon fetvası...

  • 2
  • 14
Diyanet: Banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? İşte Diyanet promosyon fetvası

Diyanet "Banka promosyonu caiz midir" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bankaların, bu hizmetleri yürütme konusunda kurum ve kuruluşlarca kendilerinin tercih edilmesi karşılığında, gerek kurum ve kuruluşlara gerekse çalışanlarına vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekte ise de şüpheden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları ve ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur"

  • 3
  • 14
Diyanet: Banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? İşte Diyanet promosyon fetvası

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte bankaların 2020 promosyon ücretleri:

  • 4
  • 14
Diyanet: Banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? İşte Diyanet promosyon fetvası

DENİZBANK PROMOSYON ÜCRETİ

DenizBank, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 TL altı için 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası için 850 TL, 2500 TL ve üzeri için ise 1000 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor. Aynı zamanda emekliler %0,99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabiliyor.

  • 5
  • 14
Diyanet: Banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? İşte Diyanet promosyon fetvası

HALKBANK

Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.