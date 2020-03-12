Diyanet: Banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? İşte Diyanet promosyon fetvası
Banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? Emeklilerin maaşlarını 3 yıl istediği bankadan alma taahhüdü vermesinin ardından promosyon ödemesi anlaştığı banka tarafından yapılıyor. Mart ayı itibarıyla promosyon ücretlerinin belirlenmesi ile birlikte milyonlarca emekli promosyon başvurularını yapmaya başladılar. Bu süreçte en çok merak edilen sorulardan biri de "promosyon haram mı" oldu. Diyanet tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki, banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? İşte Diyanet promosyon fetvası...
Giriş Tarihi: 12.03.2020 11:14Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 11:20