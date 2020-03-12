Diyanet: Banka promosyonu haram mı? Emekli promosyonu caiz mi? İşte Diyanet promosyon fetvası

Diyanet "Banka promosyonu caiz midir" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bankaların, bu hizmetleri yürütme konusunda kurum ve kuruluşlarca kendilerinin tercih edilmesi karşılığında, gerek kurum ve kuruluşlara gerekse çalışanlarına vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekte ise de şüpheden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları ve ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur"