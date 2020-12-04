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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hafta sonu yasakları nasıl olacak? 5-6 Aralık'ta market, bakkal ve fırın açık mı? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? Hafta sonu yasakları nasıl olacak? 5-6 Aralık'ta market, bakkal ve fırın açık mı? Kısıtlamadan kimler muaf olacak?
Hafta sonu market, bakkal ve fırın açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler kademeli olarak artırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kısıtlamanın detayları belli oldu. Peki, hafta sonu yasakları nasıl olacak? 5-6 Aralık'ta market, bakkal ve fırın açık mı? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 12:11
Hafta sonu yasakları nasıl olacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası Türkiye'de bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu tam gün uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, marketlerin çalışma durumu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, hafta sonu yasakları nasıl olacak? 5-6 Aralık'ta market, bakkal ve fırın açık mı? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?
Hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Ama daha önceki yasaklarda olduğu gibi ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak.
LOKANTALAR AÇIK OLACAK MI?
Lokanta ve restoranlar, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi: