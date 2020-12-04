Hafta sonu yasakları nasıl olacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası Türkiye'de bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu tam gün uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, marketlerin çalışma durumu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, hafta sonu yasakları nasıl olacak? 5-6 Aralık'ta market, bakkal ve fırın açık mı? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? İşte cevaplar...