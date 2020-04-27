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Haberler Galeri Koronavirüsle mücadelenin kalbi! 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor

Koronavirüsle mücadelenin kalbi! 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor

Koronavirüsle mücadelenin ilk adımı olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'nde salgınla birlikte artan yoğunlukla yaşananlar görüntülendi. İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen, "Biz ayda 600 bin civarı çağrı alan bir merkezdik. Tabii ki şu anda süreçlerimizde neredeyse iki katına varan bir çağrı yoğunluğumuz ortaya çıkmaya başladı. Günde 40 bine ulaşan çağrılar almaya başladık" dedi.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 10:40
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Koronavirüsle mücadelenin kalbi! 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor

Sağlık çalışanları koronavirüs ile 7 gün 24 saat mücadele ediyor. Mücadelenin ilk adımı ise çağrı merkezleri.

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Koronavirüsle mücadelenin kalbi! 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor

Bu günlerde yoğunluğun oldukça arttığı 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne, günde 40 bine yakın çağrı geliyor.

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Koronavirüsle mücadelenin kalbi! 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor

Çağrı merkezini koronavirüs şüphesiyle arayan da var, başka şikayetlerle de.

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Koronavirüsle mücadelenin kalbi! 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor

Çağrıları yanıtlayan görevliler, salgın dolayısıyla rutin sorularına ek hastalara, tek tek koronavirüs semptomlarının olup olmadığını soruyor.

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Koronavirüsle mücadelenin kalbi! 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor

Sorular bittiğinde ise hastadan, var ise maske ve eldivenini takarak sağlık personellerini beklemesi isteniyor.