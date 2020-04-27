Koronavirüsle mücadelenin kalbi! 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor

Koronavirüsle mücadelenin ilk adımı olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'nde salgınla birlikte artan yoğunlukla yaşananlar görüntülendi. İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen, "Biz ayda 600 bin civarı çağrı alan bir merkezdik. Tabii ki şu anda süreçlerimizde neredeyse iki katına varan bir çağrı yoğunluğumuz ortaya çıkmaya başladı. Günde 40 bine ulaşan çağrılar almaya başladık" dedi.