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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerde yeni dönem başlıyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerde yeni dönem başlıyor Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları üzerine, geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde uygulanmak üzere, alınan bir dizi tedbiri açıklamıştı. Bu hafta sonu başlayacak olan koronavirüs kısıtlamalarından AVM'ler de etkilenecek. İşte hafta sonu başlayacak olan AVM kısıtlamaları… Giriş Tarihi: 19.11.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 08:55
İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dün alınan kararlar doğrultusunda hazırladığı Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni genelgede alışveriş merkezleri içindeki kafe ve restoranlara ilişkin kararlar da yer aldı.
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Genelgede, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, bu iş yerleri ile online yemek sipariş firmalarının saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği belirtildi.
AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, buna göre; yemek için kullanılan masaların kullanımı da yasaklandığı belirtildi.
Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek.
Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.