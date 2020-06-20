LGS sözel ve sayısal sınav soruları ve cevapları 2020!

LGS sınav soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 1 milyon 600 bin öğrencinin katıımıyla gerçekleştirilen LGS sınavının ardından öğrenciler soru ve cevaplar için araştırmalara başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. İşte 2020 LGS sözel ve sayısal sınav soruları ve cevapları...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 14:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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