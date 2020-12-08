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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse karşı zırh örüyor! Vücutta doping etkisi yapıyor! Sizde hemen tüketin... Koronavirüse karşı zırh örüyor! Vücutta doping etkisi yapıyor! Sizde hemen tüketin...
Pandemi döneminde vatandaşlar hasta olmamak için bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyor. Sağlık uzmanları açıklamalar ile bilgilendirmeyi sürdürüyor. İlaçların dışında doğal ürünlerde güçlendirici etki yapıyor. Tüm dünyada yayılana koronavirüs salgını sonrasında vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen ve arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan propolis satın almaya başladı.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 23:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 23:51
Koronavirüse karşı zırh örüyor! Vücutta doping etkisi yapıyor! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yıkıcı etkisini sürdürüyor. Koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemini dirençli tutmak önem arz ediyor. Uzman isimlerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Salgın sürecinde hastanelerin riskli olmasından dolayı mevsim geçişlerinde grip, zatüre ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR VATANDAŞLAR O ÜRÜN İÇİN AKIN EDİYOR
Korona virüste vaka sayısının son dönemde yükselişe geçmesi ayrıca mevsimsel olarak grip ve soğuk algınlıklarının artması vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar propolise akın etti.
FİYATI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR
Toz, kapsül ve sıvı halde satılan propolis, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Fiyatı ise ölçüsü ve türüne göre 10 ila 100 lira arasında değişebiliyor.
Arı ürünleriyle tedavi uzmanı apiterapist Metin Yıldırım,
"Propolisin insan kullanımı için Osmanlı döneminde ilk etapta propolisi alkolde bekletip elde ettikleri sıvıyı sedef, egzama, vitiligo, ağız içi yaraları gibi durumlarda sürerek kullanmışlar. Saflaştırıldıktan sonra günümüz tıpında bağışıklık sistemi güçlendirici bazı ilaçların içerisinde bulunmakta. Standartdilize formu 21 tür bakteri, 9 çeşit mantar, 100'lerce virüs üzerinde etkili kapasiteye sahip dünyanın en güçlü doğal antibiyotiği olarak bilinir. Astım, bronşit, farenjit ve koah gibi durumlarda ya da eskiden olduğu gibi sedef egzamada kullanılan bir ürün. Bilinen bir yan etkisi yok. Ürünün veriliş şekline göre farklı toz halleri var. Toz halini genellikle balla karıştırarak günlük dozajı ayarlanır. Günde bir tatlı kaşığı şeklinde verilir. Sıvı halde kullanıcının kilosuna, yaşına uygun herhangi bir suya damlatılarak kullanılır.