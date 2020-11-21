Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: Hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Ne zaman, saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: Hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Ne zaman, saat kaçta? Son dakika... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar için bir takım önlemler alındı. En çok riskli grupta yer alan 65 yaş üstü bireylerin sağlıklarının korunması için belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin veriliyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir? Hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 21.11.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 09:53
Son dakika... 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir? Yeni tip koronavirüs salgınının etkisini azaltmak için bazı tedbirler hayata geçirildi. Riskli grupta yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların belirli saatlerde sokağa çıkmaları kısıtlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, hafta sonu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman, saat kaçta olacak? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Genelgeye göre, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde (hafta sonu da dahil) 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
"İLERİ YAŞLARDA HASTALIĞA KARŞI VÜCUT DİRENCİMİZ AZALIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bugünlerde sağlığı korumanın zorlaştığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Kovid-19 biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, sadece 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.
Neden büyükler? 65 yaş ve üstü büyükler, bir süreliğine sadece 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de büyükler?' İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor. Kısıtlama size karşı değil, virüse karşı. Sizi korumamıza yardımcı olun."
65 YAŞIN ÜSTÜNDEKİ VATANDAŞLARA 'ADRESE TESLİM' E-DEVLET ŞİFRESİ HİZMETİ BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için başladığını belirterek, "Hizmet, pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." dedi.