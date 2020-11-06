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Haberler Galeri Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu! Yabancıların ilgisi büyük

Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu! Yabancıların ilgisi büyük

Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, yılın bu zamanları çıkmaya başlayan ayı (bolet) mantarı ile melki (çam) mantarı köylülerin geçim kapısı haline geldi. Geçen yıl yağışların çok olması dolayısıyla bol olan mantarların kilosu 15 liradan satılırken, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle 25 liradan alıcı buluyor.

Giriş Tarihi: 06.11.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 10:00
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Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu!  Yabancıların ilgisi büyük
Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu!  Yabancıların ilgisi büyük

Bayramiç Kazdağları eteklerinde sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarı köylüler tarafından toplanarak satılıyor. Mantarın kilosu 25 liradan tüccarlar tarafından alınıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu!  Yabancıların ilgisi büyük
Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu!  Yabancıların ilgisi büyük

Ormanlık alanlardan toplanan mantarlar Çanakkale'deki firmalara satılıyor. Mantarları alan firmalar ise ürünleri işleyerek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

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Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu!  Yabancıların ilgisi büyük
Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu!  Yabancıların ilgisi büyük

Mantarların her yıl Ekim ve Kasım aylarında çıkmaya başladığını belirten Tongurlu köyü Muhtarı Ömer Gürsoy, "Her sene bu zamanlar da mantar oluyor, millette toplayarak üç beş kuruş para kazanıyor. Birisi ayı mantarı, öbürü de halk arasında kırmızı mantar diye geçer ama biz yörükçesinde melki deriz. Bu mantarları vatandaşlar yiyor.

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Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu!  Yabancıların ilgisi büyük
Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu!  Yabancıların ilgisi büyük

Yağışlar erken olunca, mantarlar da biraz daha erken çıkıyor. Ekim aylarında çıkabilir ama yağışlar biraz geç düştüğü zaman da geç çıkıyor. Bu sene de inşallah yağışlardan sonra çıkacağa benziyor. Ayı mantarı, Kazdağları'nda göknar ve kayın ağaçlarının diplerinde ve meşeliklerin yanında oluyor. Bunlar ekseriyetle oralarda çok olur. Çam mantarı deriz yani melki de çam ağaçlarının çok olduğu yerlerde çıkar" dedi.

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Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu!  Yabancıların ilgisi büyük
Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu!  Yabancıların ilgisi büyük

Zehirli ve yenilebilir mantarlar hakkında da bilgi veren Gürsoy, "Kurt olan mantar zehirli değildir ama ayı mantarının zehirli olup olmadığını anlamak için elle alt yüzeyi sıkılır. Eğer mavi renk yaparsa onu atacaksın, zehirli mantardır. Mavi renk yapmazsa yenilebilir. Kırmızı mantara gelince, bunun bir benzeri de vardır. Bunların alt kısmında süt veren olursa çok zehirlidir" diye konuştu.