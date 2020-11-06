HaberlerGaleriÇanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu! Yabancıların ilgisi büyük
Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu! Yabancıların ilgisi büyük
Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, yılın bu zamanları çıkmaya başlayan ayı (bolet) mantarı ile melki (çam) mantarı köylülerin geçim kapısı haline geldi. Geçen yıl yağışların çok olması dolayısıyla bol olan mantarların kilosu 15 liradan satılırken, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle 25 liradan alıcı buluyor.
Giriş Tarihi: 06.11.2020 09:52Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 10:00
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
11
Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu! Yabancıların ilgisi büyük
2
11
Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu! Yabancıların ilgisi büyük
3
11
Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu! Yabancıların ilgisi büyük
4
11
Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu! Yabancıların ilgisi büyük
5
11
Çanakkale’de “ayı mantarı” köylünün gelir kapısı oldu! Yabancıların ilgisi büyük