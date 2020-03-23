Koronavirüs kadar tehlikeli: Koronafobi! Bu 3 belirtiye dikkat

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemleri abartmanın psikolojik bir vakaya dönüştüğünü ifade ederek, "Kişi, ofisinde maskesiyle çalışıyorsa bu tarz bir tepki fobik bir tepkidir, bunun adına koronafobi denir. Kişiye koronafobi demek için üç tepki önemli: Solunum tepkisi vermeyen kişilerden kaçınmak, solunum belirtisi vermeyen kişilerin yanında maske takmak, böyle bir durumda tamamen sosyal teması kesmek. Bu üç belirti varsa koronafobi başlamış diyebiliriz." dedi.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 14:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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