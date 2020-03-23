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Koronavirüs kadar tehlikeli: Koronafobi! Bu 3 belirtiye dikkat

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemleri abartmanın psikolojik bir vakaya dönüştüğünü ifade ederek, "Kişi, ofisinde maskesiyle çalışıyorsa bu tarz bir tepki fobik bir tepkidir, bunun adına koronafobi denir. Kişiye koronafobi demek için üç tepki önemli: Solunum tepkisi vermeyen kişilerden kaçınmak, solunum belirtisi vermeyen kişilerin yanında maske takmak, böyle bir durumda tamamen sosyal teması kesmek. Bu üç belirti varsa koronafobi başlamış diyebiliriz." dedi.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 14:24
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Koronavirüs kadar tehlikeli: Koronafobi! Bu 3 belirtiye dikkat

Prof. Dr. Tarhan, yaptığı açıklamada, koronavirüsün sosyo-psikolojik etkisinin psikolojik ayağında kontrolün elde tutulması gerektiğini belirterek, kaygının korkuya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

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Koronavirüs kadar tehlikeli: Koronafobi! Bu 3 belirtiye dikkat

Dünya ve Türkiye'de gündeme gelen koronavirüs salgınına karşı herkeste bir kaygı olduğunu dile getiren Tarhan, "Artık insanlar sabah yeni bir gelişme var mı diye uyanıyor. Gayet normal sağlıklı bir tepki bu çünkü kontrollü korku, kontrollü stres faydalı ama korku fobi derecesine girerse sorun başlıyor." diye konuştu.

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Koronavirüs kadar tehlikeli: Koronafobi! Bu 3 belirtiye dikkat

Tarhan, insanların maskesiz dolaşmadığını, kalabalık veya bir ortamda şüpheli kişilerin olmadığı zamanlarda bile maske taktıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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Koronavirüs kadar tehlikeli: Koronafobi! Bu 3 belirtiye dikkat

"Ofisinde de maskesiyle çalışıyorsa bu tarz bir tepki fobik bir tepkidir. Ortada makul bir şüphe olmadan maskeyle dolaşmak fobi işaretidir, makul bir şüphe varsa solunum belirtisi veren kişilere karşı maske takılır, önlem alınır. Solunum belirtisi vermeyen kişiye maske takarak dolaşmak, kaçınma davranışına girmek fobidir.

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Koronavirüs kadar tehlikeli: Koronafobi! Bu 3 belirtiye dikkat

Bunun adına koronafobi denir. Kişiye koronafobi demek için üç tepki önemli: Solunum tepkisi vermeyen kişilerden kaçınmak, solunum belirtisi vermeyen kişilerin yanında maske takmak, böyle bir durumda tamamen sosyal teması kesmek. Bu üç belirti varsa koronafobi başlamış diyebiliriz.