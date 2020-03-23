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İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?

Af yasası ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesinin 3. Yargı Paketi'nde olacağını bildirerek, infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Cuma günü MHP ile görüşen AK Parti heyetinin yarın CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edeceği bildirildi. Peki, infaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 23.03.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 15:11
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İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?

Son dakika... Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Binlerce mahkum ve ailelerinin heyecanla beklediği infaz yaasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesinin 3. Yargı Paketi'nde olacağını bildirdi. AK Parti heyeti TBMM'de infaz indirimiyle ilgili CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek. Peki, infaz düzenlemesi son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

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İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?

İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DURUM NEDİR?

AK Parti, infaz düzenlemesini görüşmek üzere yarın (24 Mart) CHP ve İYİ Parti'yi TBMM'de ziyaret edecek. AK Parti heyetinin CHP'yi saat 10.00'da, İYİ Parti'yi ise saat 14.00'te ziyaret etmesi bekleniyor. AK Parti heyeti Cuma günü de MHP ile görüşmüştü.

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İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelindiğini bildirerek, Meclis'te siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapılacağını aktarmıştı. Görüşmelerin ardından teklifin nihai hale getirilip Meclis Başkanlığına sunulacağı öğrenildi.

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İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?

CEZA SÜRELERİ KISALIYOR EV HAPSİ GENİŞLİYOR

Hafta içerisinde konuyla ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düzenlemede çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

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İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?

65 YAŞ VE ÜZERİ MAHKUMLAR...

Üçüncü yargı düzenlemesi paketinin detaylarını A Haber canlı yayınında anlatan Levent Eke; 65 yaş ve üzeri için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve hamileler içinse 4 yıla kadar kalan cezaların evde çekilmesinin düzenleme içerisinde olacağını ifade etti.