İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?

Son dakika... Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Binlerce mahkum ve ailelerinin heyecanla beklediği infaz yaasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesinin 3. Yargı Paketi'nde olacağını bildirdi. AK Parti heyeti TBMM'de infaz indirimiyle ilgili CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek. Peki, infaz düzenlemesi son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...