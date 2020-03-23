İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?
Af yasası ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesinin 3. Yargı Paketi'nde olacağını bildirerek, infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Cuma günü MHP ile görüşen AK Parti heyetinin yarın CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edeceği bildirildi. Peki, infaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 23.03.2020 14:52Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 15:11