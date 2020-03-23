Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?

Son dakika haberi... Türkiye'de 11 Mart'ta ilk corona virüsü vakasının açıklanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsüne ilişkin Türkiye'deki vaka ve ölen hastaların sayısı açıklandı. Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi altına alınmış her hastayla salgının önlendiğinin altını çizdi. Peki, Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?

Giriş Tarihi: 23.03.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 14:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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