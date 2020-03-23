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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?

Son dakika haberi... Türkiye'de 11 Mart'ta ilk corona virüsü vakasının açıklanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsüne ilişkin Türkiye'deki vaka ve ölen hastaların sayısı açıklandı. Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi altına alınmış her hastayla salgının önlendiğinin altını çizdi. Peki, Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?

Giriş Tarihi: 23.03.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 14:34
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?

Son dakika... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 339 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki, Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?

TÜRKİYE'DE CORONA VİR��SÜ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?

"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?

DÜNYA GENELİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 339 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 339 bini aştı.