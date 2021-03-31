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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul ve diğer 4 ilde kırmızı alarm Koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul ve diğer 4 ilde kırmızı alarm Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını duyurdu. Bazı illerdeki artış kırmızı alarm verdi. En çok vakanın görüldüğü ve en az vakanın görüldüğü 5 il ise belli oldu. Giriş Tarihi: 31.03.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 06:38
Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en az ve an fazla vaka görülen iller de belli oldu. 3 büyük şehirde durum haritaya şöyle yansıdı:
GALERİ DEVAM EDİYOR İZMİR Yeni yayınlanan haritada İzmir dikkat çeken illerden oldu. İzmir'de haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 156,48 oldu. ANKARA Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 184,29 olarak haritaya yansıdı. Ankara risk haritasında kırmızı grupta yer alıyor.
Vaka haritasında en çok ve en az vakanın görüldüğü 5 il de belli oldu. Buna göre en çok vaka görülen iller şöyle:
İSTANBUL - 401,62 Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62 olarak görüldü. İstanbul son risk haritasında kırmızıya dönmüş ve 'çok yüksek riskli' iller arasına girmişti.