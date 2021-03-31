Koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul ve diğer 4 ilde kırmızı alarm

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını duyurdu. Bazı illerdeki artış kırmızı alarm verdi. En çok vakanın görüldüğü ve en az vakanın görüldüğü 5 il ise belli oldu.

Giriş Tarihi: 31.03.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 06:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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