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Haberler Galeri Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu

Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu

Son dakika... 9 Mayıs Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsüyle mücadele kapsamında önlemler alındı. 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yoğun bakım ve entube hasta sayısında azalış görülürken, iyileşen hasta sayısı mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti. Türkiye'de son 24 saatte 1.848 kişiye kovid-19 tanısı konulduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüse ilişkin son veriler paylaşıldı. Peki, Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 10:27
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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında düşüş olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medyadan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri belli oldu. Dünya genelinde ise koronavirüs tanısı konan kişi sayısı 4 milyona yaklaşırken, 276 bin 870 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve güncel veriler...

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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 135.569 oldu. Koronavirüs nedeniyle 3.689 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.219, toplam entube hasta sayısı 653 olarak açıklanırken, 86.396 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu

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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR?

İl il vaka sayıları ve vefat sayısı ile ilgili belirli bir takvim bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısında il il veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. En son veriler 10 Nisan'da açıklandı. İşte 10 Nisan tarihinde açıklanan il il vaka sayıları:

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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu

İL İL VAKA SAYISI

10 Nisan'da açıklanan vaka sayıları:

İstanbul: 28014
İzmir: 2884
Ankara: 2032
Kocaeli: 1702
Konya: 1690
Bursa: 1545
Sakarya: 1014
Isparta: 602
Yalova: 491
Zonguldak: 463