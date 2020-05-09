Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında düşüş olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medyadan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri belli oldu. Dünya genelinde ise koronavirüs tanısı konan kişi sayısı 4 milyona yaklaşırken, 276 bin 870 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve güncel veriler...