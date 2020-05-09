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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu
Son dakika... 9 Mayıs Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsüyle mücadele kapsamında önlemler alındı. 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yoğun bakım ve entube hasta sayısında azalış görülürken, iyileşen hasta sayısı mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti. Türkiye'de son 24 saatte 1.848 kişiye kovid-19 tanısı konulduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüse ilişkin son veriler paylaşıldı. Peki, Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu...
Giriş Tarihi: 09.05.2020 10:11Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 10:27