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Haberler Galeri Bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü tarihi...

Bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü tarihi...

Anneler Günü ne zaman? Annelerin önemini anlamak, anneleri onurlandırmak ve anne sevgisini ön plana çıkarmak için dünya genelinde kutlanan Anneler Günü için hediyeler alındı, şiirler ve mesajlar hazırlandı. Dünyada birçok ülkede farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü'nün Türkiye'de hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 11:59
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Bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü tarihi...

Bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sevgi ve şefkatlerinin üzerimizden eksik etmeyen annelerimiz için kutlanılan Anneler Günü için hediyelerini hazırlayan vatandaşlar, Anneler Günü tarihini araştırmaya başladılar. Anne sevgisini ön plana çıkarmak, annelerin değerini anlamak amacıyla dünya genelinde çeşitli tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Türkiye'de ne zaman kutlanıyor? bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün? İşte ayrıntılar...

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Bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü tarihi...

2020 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanılır. Anneler Günü 2020 yılında 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

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Bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü tarihi...

ANNELER GÜNÜ NEDİR?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanılır. Bu özel günde anneleri onurlandırmak için çeşitli hediyeler alınır.

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Bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü tarihi...

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

1864'te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10'uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna'ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia'lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi.

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Bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü tarihi...

Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir.