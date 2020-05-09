Bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü tarihi...

Anneler Günü ne zaman? Annelerin önemini anlamak, anneleri onurlandırmak ve anne sevgisini ön plana çıkarmak için dünya genelinde kutlanan Anneler Günü için hediyeler alındı, şiirler ve mesajlar hazırlandı. Dünyada birçok ülkede farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü'nün Türkiye'de hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü hakkında tüm detaylar...