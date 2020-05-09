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Haberler Galeri Atatürk Havalimanı'daki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı! Havadan böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı'daki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı! Havadan böyle görüntülendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesinin de başladığı inşaatta yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı. Büyük bölümü tamamlanan hastane havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 09.05.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 10:52
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Atatürk Havalimanı'daki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı! Havadan böyle görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı arazisi içinde ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı.

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Atatürk Havalimanı'daki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı! Havadan böyle görüntülendi

8 Nisan'da inşa çalışmalarına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında 1 ay geride kaldı.

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Atatürk Havalimanı'daki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı! Havadan böyle görüntülendi

32. gününe gelen hastane inşaatı hızla ilerlemeye devam ediyor.

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Atatürk Havalimanı'daki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı! Havadan böyle görüntülendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan bin yataklı Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi.

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Atatürk Havalimanı'daki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı! Havadan böyle görüntülendi

45 günde bitirilmesi planlanan inşaatta 7 gün 24 saat esasına göre iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.