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Atatürk Havalimanı'daki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı! Havadan böyle görüntülendi
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesinin de başladığı inşaatta yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı. Büyük bölümü tamamlanan hastane havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 09.05.2020 10:51Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 10:52