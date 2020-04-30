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Haberler Galeri Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?

Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İl il vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son gelişmeleri aktardı. Bakan Koca, koronavirüse ilişkin, "Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi." dedi. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İl il vaka sayısı açıklandı mı? İşte 30 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 12:56
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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İl il koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından il il vaka sayısı araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İl il vaka sayısı açıklandı mı? İşte 30 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...

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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?

30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU YAYINLANDI MI?

Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından aktarılıyor. 30 Nisan koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı.

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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DE VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 29 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 117.589 oldu. Corona virüsü nedeniyle 3.081 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.574, toplam entube hasta sayısı 831 olarak açıklanırken, 44.040 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

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KamuAjans
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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?

İL İL VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

İstanbul gibi riskli yerlerde, vaka sayıları düşerken, ek tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı ve il il vaka sayıları sorulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul ile ilgili uygulanan tedbirler dışında şu an özel bir tedbirimiz yok. Vakalarımızın yüzde 60'a yakını İstanbul'da. İstanbul, ne Vuhan ne bir Avrupa kenti ne de bir Amerika eyaleti gibi olan bir yer değil." dedi.