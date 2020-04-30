Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?

İL İL VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

İstanbul gibi riskli yerlerde, vaka sayıları düşerken, ek tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı ve il il vaka sayıları sorulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul ile ilgili uygulanan tedbirler dışında şu an özel bir tedbirimiz yok. Vakalarımızın yüzde 60'a yakını İstanbul'da. İstanbul, ne Vuhan ne bir Avrupa kenti ne de bir Amerika eyaleti gibi olan bir yer değil." dedi.