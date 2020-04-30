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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İl il vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son gelişmeleri aktardı. Bakan Koca, koronavirüse ilişkin, "Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi." dedi. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İl il vaka sayısı açıklandı mı? İşte 30 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...
Giriş Tarihi: 30.04.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 12:56
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