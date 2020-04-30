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1-2-3 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 1-2-3 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Bu kapsamda MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo'nun çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, 1-2-3 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.04.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 14:29
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