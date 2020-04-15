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Haberler Galeri Coronavirüs hastasının yaşadıkları kan dondurdu! Koronavirüs belirtileri neler?

Coronavirüs hastasının yaşadıkları kan dondurdu! Koronavirüs belirtileri neler?

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkan coronavirüs en çok Avrupa ülkelerini etkiledi. Koronavirüsün belirtileri hakkında her gün yeni bir bilgi geliyor. Korona virüsün belirtileri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soru haline gelmişken bir corona virüs hastasının anlattığı belirtiler kan dondurdu. İşte koronavirüs belirtileri….

Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 10:42
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Coronavirüs hastasının yaşadıkları kan dondurdu! Koronavirüs belirtileri neler?

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 126 bin 758'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 2 milyon 231'e yükselirken; 484 bin 729 kişi de tedavi edildi.

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Coronavirüs hastasının yaşadıkları kan dondurdu! Koronavirüs belirtileri neler?

SIRA DIŞI BELİRTİLER VAR
Ateş, öksürük ve nefes darlığı tüm Covid-19 vakalarının büyük çoğunluğunda bulunur. Ancak virüsün ek sinyalleri var, bazıları soğuk algınlığı veya grip gibi ancak bazıları daha sıra dışı… Bir hasta, gece bir anda yaşamaya başladığı dehşeti anlattı ve halisünasyonlar gördüğünü belirtti.

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Coronavirüs hastasının yaşadıkları kan dondurdu! Koronavirüs belirtileri neler?

Uzmanlara göre, herhangi bir veya tüm semptomlar virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir. İşte sizin ya da sevdiklerinizin Covid-19'a sahip olabileceğine dair işaretler ve kendinizi ve ailenizi korumak için ne yapmanız gerektiği...

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Coronavirüs hastasının yaşadıkları kan dondurdu! Koronavirüs belirtileri neler?

Koronavirüsler, soğuk algınlığı, şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) gibi hastalıklara neden olabilecek bir virüs ailesidir. 2019'da, Çin kaynaklı bir hastalık salgınının nedeni olarak yeni bir koronavirüs tanımlandı. Virüs şimdi şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak biliniyor. Neden olduğu hastalığa 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) deniyor. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19 salgını pandemi ilan etti.

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Coronavirüs hastasının yaşadıkları kan dondurdu! Koronavirüs belirtileri neler?

Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve DSÖ dahil olmak üzere halk sağlığı kuruluşları, salgını izliyor ve web sitelerinde güncellemeler yayınlıyor. Bu gruplar ayrıca hastalığın önlenmesi ve tedavisi için öneriler de yayınlıyor.