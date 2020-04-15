Coronavirüs hastasının yaşadıkları kan dondurdu! Koronavirüs belirtileri neler?

Uzmanlara göre, herhangi bir veya tüm semptomlar virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir. İşte sizin ya da sevdiklerinizin Covid-19'a sahip olabileceğine dair işaretler ve kendinizi ve ailenizi korumak için ne yapmanız gerektiği...