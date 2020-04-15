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Coronavirüs hastasının yaşadıkları kan dondurdu! Koronavirüs belirtileri neler?
Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkan coronavirüs en çok Avrupa ülkelerini etkiledi. Koronavirüsün belirtileri hakkında her gün yeni bir bilgi geliyor. Korona virüsün belirtileri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soru haline gelmişken bir corona virüs hastasının anlattığı belirtiler kan dondurdu. İşte koronavirüs belirtileri….
Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:38Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 10:42