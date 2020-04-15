Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı! Öncelik 65 yaş ve üzeri...

Son dakika gelen bilgilere göre infaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesi ile İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin tahliyeleri de otobüslerle yapıldı. 65 yaş ve üzeri tutukluların tahliyesine öncelik verildi. İşte gelen o son dakika görüntüler...