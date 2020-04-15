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Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı! Öncelik 65 yaş ve üzeri...

Son dakika gelen bilgilere göre infaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesi ile İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin tahliyeleri de otobüslerle yapıldı. 65 yaş ve üzeri tutukluların tahliyesine öncelik verildi. İşte gelen o son dakika görüntüler...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 10:12
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Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı! Öncelik 65 yaş ve üzeri...

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

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Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı! Öncelik 65 yaş ve üzeri...

OTOBÜSLERLE ÇIKARILDILAR

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldılar.

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Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı! Öncelik 65 yaş ve üzeri...

Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı.

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Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı! Öncelik 65 yaş ve üzeri...

ÖNCE 65 YAŞ ÜZERİ TAHLİYE EDİLDİ

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan da mahkumlar tahliye edildi. Öncelikli olarak 65 yaş üstü yaşlı mahkumlar tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı.

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Hükümlüler tahliye edilmeye başlandı! Öncelik 65 yaş ve üzeri...

ADIYAMAN

Türkiye genelinde 90 bin hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken, Adıyaman'da ise bu sayının 332 olacağı öğrenildi. Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 719 kişinin tamamı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak.