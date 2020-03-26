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Hastalar tek tek incelendi! Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: 40 mutasyon geçirdi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan coronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 471 bin 518 oldu. Tüm dünyada bilim insanları koronavirüs salgınını ortadan kaldırabilmek için çalışmalarını sürdürüken İzlandalı bilim insanları hastalarından alınan örneklerde ürküten bir sonuca ulaştı.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 12:36
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Hastalar tek tek incelendi! Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: 40 mutasyon geçirdi!

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı.

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Hastalar tek tek incelendi! Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: 40 mutasyon geçirdi!

Koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmalarını yürüten bilim insanları ise COVID-19'a dair pek çok yeni detayı keşfetmeye devam ediyor.

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Hastalar tek tek incelendi! Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: 40 mutasyon geçirdi!

Daily Mail'de yer alan habere göre, İzlanda'daki bilim insanları ülkedeki koronavirüs hastalarından alınan örnekler aldı. Genetik sekans kullanarak, virüsün kaç mutasyon biriktirdiğini belirlediler.

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Hastalar tek tek incelendi! Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: 40 mutasyon geçirdi!

İzlanda'daki bilim insanları, incelemelerde 40 adet mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

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Hastalar tek tek incelendi! Bilim insanlarından coronavirüs keşfi: 40 mutasyon geçirdi!

Koronavirüs risk grubundaki kişilerden alınan örneklerin bir kısmında koronavirüsün mutasyona uğradığı, bazılarında virüsün genomunda ufak değişiklikler yaşandığı ifade edildi.