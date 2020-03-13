Koronavirüs fırsatçısı! 50 TL'ye aldı 860 TL'ye satıyor...

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs nedeniyle fırsatçılar ortaya çıktı. Salgın yüzünden başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte yaşanan artış ve fiyatlardaki tırmanış önlemleri beraberinde getirdi. Birçok kişi salgını fırsat bilip kısa yoldan para kazanmak için el dezenfektanı stoğu yaptı.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 12:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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