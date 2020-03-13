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Koronavirüs fırsatçısı! 50 TL'ye aldı 860 TL'ye satıyor...

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs nedeniyle fırsatçılar ortaya çıktı. Salgın yüzünden başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte yaşanan artış ve fiyatlardaki tırmanış önlemleri beraberinde getirdi. Birçok kişi salgını fırsat bilip kısa yoldan para kazanmak için el dezenfektanı stoğu yaptı.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 12:50
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Koronavirüs fırsatçısı! 50 TL'ye aldı 860 TL'ye satıyor...

The Atlantic'ten Kaitlyn Tiffany'nin haberine göre, ABD New York'ta yaşayan bir adam, salgını fırsat bilerek satmak üzere 6 yıllık el dezenfektanı stoğu yaptı.

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Koronavirüs fırsatçısı! 50 TL'ye aldı 860 TL'ye satıyor...

'6 YIL YETECEK DEZENFEKTAN STOĞUM VAR'

Long Island'da yaşayan 39 yaşındaki Anthony Del Zio, dezenfektan stoğuyla ilgili yaptığı açıklamada "Küçük bir fırsat gördüm. En kötü senaryoda 6 yıl yetecek dezenfektan stoğum var" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs fırsatçısı! 50 TL'ye aldı 860 TL'ye satıyor...

50 TL'LİK EL DEZENFEKTANINI 860 TL'YE SATIYOR!

İnternet satışı konusunda ilk tecrübesi beyzbol kartı ticareti olan Zio ayrıca, geçen hafta 7.99 dolara aldığı bir el dezenfektanını aynı gün 138 dolara sattığını söyledi.

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Koronavirüs fırsatçısı! 50 TL'ye aldı 860 TL'ye satıyor...

Stok yapan bir diğer isim, Michigan'da yaşayan 43 yaşındaki IT uzmanı Russ ise, stokladığı dezenfektan için 6 büyük şehrin Craiglist sayfalarında ilan verdi. Bazı şehirlerde talep olacağını öğrendiğinde 5 şişe dezenfektan satın alıp ve tanesi 15 dolardan ebay üzerinden satışa çıkaran Russ, ürünler yarım saat içerisinde satılınca fiyatını 20 dolara yükseltti.

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Koronavirüs fırsatçısı! 50 TL'ye aldı 860 TL'ye satıyor...

eBay zamlı dezenfektan ürünlerinin satışına yasak koyunca ise Russ ürünlerini tanesi 25 dolara Craiglist'te satmaya devam etti.