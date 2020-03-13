Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?

Corona virüsü testi yapılan hastaneler hangileri? İstanbul ve Ankara başta olmak üzere corona virüsü tespiti yapılan hastaneler listesi Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Türkiye'de iki kişide corona virüsü görülmesinin ardından önlemler arttırıldı. Bu kapsamda, okullar bir hafta tatil edildi. Üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Peki, corona virüsü testi yapan hastaneler hangileri? İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?

Giriş Tarihi: 13.03.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 11:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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