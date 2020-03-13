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Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?

Corona virüsü testi yapılan hastaneler hangileri? İstanbul ve Ankara başta olmak üzere corona virüsü tespiti yapılan hastaneler listesi Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Türkiye'de iki kişide corona virüsü görülmesinin ardından önlemler arttırıldı. Bu kapsamda, okullar bir hafta tatil edildi. Üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Peki, corona virüsü testi yapan hastaneler hangileri? İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?

Giriş Tarihi: 13.03.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 11:55
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Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?

Corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor? Dünya üzerinde etki alanını artırmakta olan corona virüsü enfeksiyonu Türkiye sınırları içerisinde de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki kişide virüs tespit edildiğini bildirdi. Bu gelişmelerin ardından önlemler arttırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü testi yapılan hastaneler listesi açıklandı. Peki, corona virüsü testi yapan hastaneler hangileri? İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor? İşte cevaplar...

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Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?

CORONA VİRÜSÜ TESTİ HANGİ HASTANELERDE YAPILIYOR?

Sağlık Bakanlığı tarafından liste yayınlandı. İşte Türkiye genelinde corona virüsü testi yapılan hastaneler:

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Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?

- Adana Şehir Hastanesi

- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ankara Şehir Hastanesi

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Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?

- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Bursa Şehir Hastanesi

- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?

- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi