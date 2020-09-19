DGS tercih takvimi 2020: DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri?

DGS tercih takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Yeni dönemin başlamasına sayılı günler kala meraklı bekleyiş daha da arttı. Peki, DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2020 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 14:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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