10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu

Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs il il vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan corona virüsü tablosu ile, Türkiye'deki vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı gibi güncel veriler duyuruldu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 602 binolurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bine, iyileşenlerin sayısı ise 355 bine ulaştı. Türkiye'de günlük test sayısı 28 bine çıktı. Türkiye'de iyileşen hasta sayısının artması umutlandırdı. Peki, Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? İşte 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 10:58
  • 1
  • 94
Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu

Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar oldu? Çin'den dünyaya yayılan Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 602 bini aşerken, ölü sayısı 95 bin 745 oldu. Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda il il vaka sayıları açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en çok vaka görülen illerin yoğunluk haritasını da paylaştı. Türkiye'de test sayısı 28 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı umutlandırdı

  • 2
  • 94
Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 9 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 42 bin 282 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 908 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı bin 552, toplam entube hasta sayısı 1017 olarak açıklanırken, 2142 hastanın iyileştiği bildirildi.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN AZ VAKA GÖRÜLEN O İLİMİZ- VİDEO

  • 3
  • 94
Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu

En fazla kaybın yaşandığı İtalya'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a çıkarken, vaka sayısı da 143 bin 626'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1979 artışla 28 bin 470'e çıktı.

İtalya'da karantina tedbirlerinin 14 gün daha uzatılması konuşulurken, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen doktor sayısı 105'e, hemşire sayısı ise 28'e yükseldi.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı bir günde 683 artarak 15 bin 238'e çıktı. Ülkede virüs buluşan kişi sayısı 5 bin 756 artışla 152 bin 446'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 52 bin 165 oldu.

  • 4
  • 94
Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu

En fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği ABD'de virüs bulaşanların sayısı 450 bini geçerken, tedavi edilenlerin sayısı da 24 bin 500'e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı can kaybının 16 bin 74'e yükseldiği ABD, "İtalya'nın ardından en fazla can kaybı yaşanan ülke" haline geldi.

Salgından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa'da can kaybı 12 bin 210'a yükselirken, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 117 bin 749'a ulaştı. Fransa'da iyileşen kişi sayısı ise 23 bin 206 olarak açıklandı.

  • 5
  • 94
Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası:

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/temel-bilgiler/il-il-turkiye-de-koronavirus-vaka-sayisi-hangi-sehirde-kac-corona-virus-vakasi-var-toplam-vaka-kac-h548120.html

KamuAjans