HaberlerGaleriKoronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu
Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs il il vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan corona virüsü tablosu ile, Türkiye'deki vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı gibi güncel veriler duyuruldu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 602 binolurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bine, iyileşenlerin sayısı ise 355 bine ulaştı. Türkiye'de günlük test sayısı 28 bine çıktı. Türkiye'de iyileşen hasta sayısının artması umutlandırdı. Peki, Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? İşte 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ve canlı harita...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 10:49Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 10:58