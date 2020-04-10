Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il il vaka ve ölü sayısı kaç? 10 Nisan Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu

En fazla kaybın yaşandığı İtalya'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a çıkarken, vaka sayısı da 143 bin 626'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1979 artışla 28 bin 470'e çıktı.

İtalya'da karantina tedbirlerinin 14 gün daha uzatılması konuşulurken, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen doktor sayısı 105'e, hemşire sayısı ise 28'e yükseldi.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı bir günde 683 artarak 15 bin 238'e çıktı. Ülkede virüs buluşan kişi sayısı 5 bin 756 artışla 152 bin 446'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 52 bin 165 oldu.