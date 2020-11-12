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Koronavirüs aşısından umutlandıran açıklamalar geldi! Peki hayat ne zaman normale dönecek?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50 milyonu aşkın kişinin enfekte olduğu yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aşı çalışmaları hakkında umutlandıran açıklamaların peş peşe gelmesinin ardından en çok merak edilen soru 'Hayat ne kadar sürede normele dönecek?' oldu. Bilim insanları aşı çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edilmesine rağmen hayatın uzun bir süre daha normale dönmeyebileceğini açıkladı. Oxford Üniversitesi önderliğinde yayımlanan yeni bir raporda, aşı olmayı reddeden insanlar ve dozların herkese eşit olarak dağıtılmaması nedeniyle gelişmiş ülkelerde gelecek bahar aylarına kadar, diğerlerinde ise yıllarca karantina ve sosyal mesafe önlemlerin devam edeceği belirtildi. Söz konusu çalışma Pfizer/BionTech aşısının yüzde 90 koruma sağladığı duyurusunun ardından geldi.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:15
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Koronavirüs aşısından umutlandıran açıklamalar geldi! Peki hayat ne zaman normale dönecek?

HER 10 KİŞİDEN 8'İNİN AŞILANMASI GEREKİYOR
Oxford Üniversitesi'nin önderliğinde hazırlanan ve İngiliz Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan bir raporda yeni tip corona virüs aşısının bulunması halinde, pandeminin hemen sona ermeyeceği konusunda uyarı yapıldı. Raporda, aşının salgını durdurabilmesi için her 10 kişiden 8'inin aşılanması gerektiği kaydedildi.

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Koronavirüs aşısından umutlandıran açıklamalar geldi! Peki hayat ne zaman normale dönecek?

PFIZER/BIONTECH DUYURUSUNUN ARDINDAN GELDİ
Söz konusu rapor, Pfizer/BionTech aşısının yüzde 90'dan fazla koruma sağladığının duyurulmasının ardından geldi. Pfizer tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel corona virüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu belirtildi.

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Koronavirüs aşısından umutlandıran açıklamalar geldi! Peki hayat ne zaman normale dönecek?

KARANTİNA VE SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAK
Ancak, İngiliz bilim insanları onay alması halinde ülkede yılbaşından önce sağlık çalışanları ve kronik hastalara dağıtılması beklenen aşının karantina ve sosyal mesafe önlemlerini ortadan kaldırmayacağını söyledi.

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Koronavirüs aşısından umutlandıran açıklamalar geldi! Peki hayat ne zaman normale dönecek?

AŞILARIN ÇALIŞAMAMA İHTİMALİ DE VAR
Sağlık çalışanları üzerinde çok büyük bir yük olacağını belirten uzmanlar, bir grubun aşı olurken diğerlerin gelecek yıla kadar bekleyebileceğini söyledi. Ayrıca raporda, henüz hiç bir aşının son sonuçlarının açıklanmadığı ve onaylanmadığı ifade edilerek, aşıların çalışmama ihtimalinin olabileceğinin dikkate alınmasını vurguladı.

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Koronavirüs aşısından umutlandıran açıklamalar geldi! Peki hayat ne zaman normale dönecek?

İKİ TEMEL SORUN ÖNE ÇIKIYOR
Oxford Üniversitesi'nden sosyologu Profesör Melinda Mills, aşılama programının karşılaşacağı iki temel sorun olduğunu vurguladı: Bunlardan ilki aşının herkese ulaşmasının güçlüğü, ikincisi ise aşı olmayı reddeden insanların varlığı...