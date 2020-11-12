Koronavirüs aşısından umutlandıran açıklamalar geldi! Peki hayat ne zaman normale dönecek?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50 milyonu aşkın kişinin enfekte olduğu yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aşı çalışmaları hakkında umutlandıran açıklamaların peş peşe gelmesinin ardından en çok merak edilen soru 'Hayat ne kadar sürede normele dönecek?' oldu. Bilim insanları aşı çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edilmesine rağmen hayatın uzun bir süre daha normale dönmeyebileceğini açıkladı. Oxford Üniversitesi önderliğinde yayımlanan yeni bir raporda, aşı olmayı reddeden insanlar ve dozların herkese eşit olarak dağıtılmaması nedeniyle gelişmiş ülkelerde gelecek bahar aylarına kadar, diğerlerinde ise yıllarca karantina ve sosyal mesafe önlemlerin devam edeceği belirtildi. Söz konusu çalışma Pfizer/BionTech aşısının yüzde 90 koruma sağladığı duyurusunun ardından geldi.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL