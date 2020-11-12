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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması! Polis tek tek aradı İstanbul ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması! Polis tek tek aradı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.Uygulama kapsamında, 143 bin 664 kişi sorgulanırken, toplamda 184 bin 404 TL para cezası kesildi. Giriş Tarihi: 12.11.2020 06:48 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 06:49
Uygulamaya 314 ayrı noktada toplam 2788 personel, 1 hava ekibi, 3 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.
Uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.
UYGULAMANIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI Uygulama kapsamında 143 bin 664 kişi sorgulanırken, aranan 458 kişi, yoklama kaçağı 267 kişi yakalandı.
Yapılan denetimlerde 9 kilo 670 gram uyuşturucu madde ve 1582 adet uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilirken 18 bin 801 TL hap ele geçirildi.