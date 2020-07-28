MSB son dakika: Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Ağustos celbinde askere gidecek olanların askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda sevk işlem tarihleri duyuruldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 13:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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