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Haberler Galeri MSB son dakika: Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

MSB son dakika: Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Ağustos celbinde askere gidecek olanların askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda sevk işlem tarihleri duyuruldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 13:58
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MSB son dakika: Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Ağustos celbi askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayımlanan duyuruda askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih bildirildi. 2000/3 döneminde askere gidecek vatandaşlar heyecanla askerlik yerlerini bekliyor. Peki, 2000/3 askerlik yerleri açıklandı mı? Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

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MSB son dakika: Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB'nin yaptığı duyuruya göre, 2000/3 askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftası açıklanacak. Silahaltına alınacak yükümlüler, e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecekler.

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MSB son dakika: Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

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MSB son dakika: Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

AĞUSTOS/EYLÜL 2020 CELP VE SEVK DÖNEMLERİ DUYURUSU

1. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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MSB son dakika: Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.