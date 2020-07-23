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Kamuya mülakatsız memur alımı! KPSS 2020/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM tercih robotu...

KPSS 2020/1 yerleştirmeleri için süreç başlıyor. Her yıl ÖSYM ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen kamuya personel alımında tercihler bugün alınacak. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği alımlarda mülakat olmayacak. Peki, 2020/1 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:57
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Kamuya mülakatsız memur alımı! KPSS 2020/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM tercih robotu...

KPSS 2020/1 tercihleri bugün başlıyor. Kamu kurumları taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletti. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek tercihlerin detayları araştırılmaya başlandı. Lise, ön lisans ve lisans mezunu taban puanı ne kadar? Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar KPSS tercihler ile hangi kadrolara alım yapılacağını araştırıyor. Peki, KPSS 2020/1 tercihleri nasıl yapılacak? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamuya mülakatsız memur alımı! KPSS 2020/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM tercih robotu...

KPSS 2020/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Kamuya mülakatsız memur alımı! KPSS 2020/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM tercih robotu...

KPSS 2020/1 ALIMLARI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

KPSS 2020/1 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için alımların hangi kadrolara yapılacağı bilinmiyor. Bugün içerisinde detaylar belli olacak. Son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Kamuya mülakatsız memur alımı! KPSS 2020/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM tercih robotu...

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

KPSS 2020/1 kapsamında merkezi yerleştirme ile memur olmak isteyen adaylar öncelikle 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak ve KPSS'den lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan sahibi olmak gereklidir.

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Kamuya mülakatsız memur alımı! KPSS 2020/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM tercih robotu...

Ayrıca her kadro ve pozisyon için nitelik kodları bulunuyor. Bu nitelik kodlarında alım pozisyonuna göre mezuniyet şatları bulunmaktadır. Buradaki niteliklere de uygun olmak gereklidir.