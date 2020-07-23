HaberlerGaleriKamuya mülakatsız memur alımı! KPSS 2020/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM tercih robotu...
Kamuya mülakatsız memur alımı! KPSS 2020/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM tercih robotu...
KPSS 2020/1 yerleştirmeleri için süreç başlıyor. Her yıl ÖSYM ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen kamuya personel alımında tercihler bugün alınacak. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği alımlarda mülakat olmayacak. Peki, 2020/1 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:49Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:57