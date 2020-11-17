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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri GSB son açıklamalar: KYK burs ve kredi sonuçları bu hafta açıklanır mı? 2020-2021 KYK bursları ne zaman açıklanacak? GSB son açıklamalar: KYK burs ve kredi sonuçları bu hafta açıklanır mı? 2020-2021 KYK bursları ne zaman açıklanacak? Burs ve kredi sonuçları konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020-2021 KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları bu hafta açıklanır mı? 2020-2021 KYK bursları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 09:40
KYK burs ve kredi sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. 2020 yılı itibarıyla burs ve kredi imkanı sağlananların sayısı 1 milyon 584 bine ulaşmıştı. Yeni dönem eğitimlerinin başlaması ile birlikte 2020-2021 burs sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları bu hafta açıklanır mı? 2020-2021 KYK bursları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2020 yılı burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Buna göre, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.