GSB son açıklamalar: KYK burs ve kredi sonuçları bu hafta açıklanır mı? 2020-2021 KYK bursları ne zaman açıklanacak?

Burs ve kredi sonuçları konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020-2021 KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları bu hafta açıklanır mı? 2020-2021 KYK bursları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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